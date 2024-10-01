Улицу Ильинскую в Нижнем Новгороде перекроют из-за реконструкции трамвайных путей в ноябре Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Улицу Ильинскую в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за реконструкции трамвайных путей с 9 до 18 ноября. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Движение будет перекрыто на участке от улицы Маслякова до улицы Новой. Строительно-монтажные работы будут проводить специалисты ООО "Форт".

"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Напомним, реконструкцию трамвайных путей на улице Ильинской в Нижнем Новгороде планировалось перенести на 2025 год.