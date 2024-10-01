График работы реверсивной полосы на Борском мосту изменится с 1 ноября

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Режим работы реверсивной полосы на Борском мосту изменится в Нижегородской области с 1 ноября. Об этом сообщается на сайте Главного управления автодорог региона.
"Новый режим работы реверсивной полосы будет действовать до 15 ноября", - говорится в сообщении.
Напомним, старый Борский мост закрыли на ремонт с 26 марта 2024 года.
Также ранее сообщалось, подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.
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