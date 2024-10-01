"Нижегородавтодор" выплатил долги по зарплатам после вмешательства прокуратуры

ООО "Нижегородавтодор" выплатило долги по зарплате сотрудникам после вмешательства региональной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выяснили, что дорожная компания накопила долги перед 928 сотрудниками за август 2024 года в размере более 9 млн рублей.
Для защиты трудовых прав граждан прокуратура приняла комплекс мер реагирования, в том числе внесла представление руководителю компании. Кроме того, на виновное лицо прокуратура завела административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (Невыплата в установленный срок заработной платы).
После этого компания полностью погасила долги по зарплате перед сотрудниками.
Им также выплачена компенсация за задержку зарплаты в сумме 500 тысяч рублей.
Напомним, ООО "Нижегородавтодор" может лишиться контракта по содержанию дорог на севере Нижегородской области.
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