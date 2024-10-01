"Нижегородавтодор" может лишиться контракта по содержанию дорог на севере Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Главное управление автомобильных дорог региона (ГУАД) готово расторгнуть контракт с ООО "Нижегородавтодор" на содержание дорог регионального или межмуниципального значения в Уренском и Ветлужском районах Нижегородской области. Об этом сообщает ГУАД.

Контракт был заключен до 30 июня 2025 года.

В ходе октябрьских проверок производственных баз организации выяснилось, что подрядчик плохо подготовил технику к содержанию дорог зимой. Организации неоднократно выдавались предписания с требованием исправить ситуацию, но ООО "Нижегородавтодор" их проигнорировало.

Повторная проверка подрядной организации с привлечением прокуратуры, администраций Уренского и Ветлужского районов 29 октября показала, что подрядчик так и не принял меры по исправлению ситуации.

После этого главное управление автодорог Нижегородской области разместило на сайте госзакупок информацию об отказе от исполнения обязательств по контракту в одностороннем порядке.

Если подрядная организация в течение 10 календарных дней примет меры для исправления ситуации, то ГУАД отзовет односторонний отказ от исполнения контракта.

"В случае расторжения контракта с подрядчиком в Уренском и Ветлужском районах области будет введен локальный режим повышенной готовности по предупреждению ЧС на автодорогах, что даст возможность заключить контракт на содержание магистралей с единственным поставщиком без проведения конкурса",- пояснили в ГУАДе.

Напомним, подрядчика оштрафовали на 7,7 млн рублей за срыв благоустройства территории на Автозаводе.