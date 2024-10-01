Четыре довоенных дома снесут в Сормове за 4 млн рублей

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Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода объявила аукционы по выбору подрядчиков для сноса четырех аварийных домов. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Речь идет о двухэтажных деревянных домах № 3 литера А и 4 литера А по улице Лобачевского, а также домах № 24 литера А и 26 литера А по улице Коммуны. Все дома были построены в период с 1926 по 1929 годы.
На снос четырех многоквартирных домов будет направлено из городского бюджета более 4 млн рублей.
Итоги всех четырех аукционов подведут 8 ноября. Все четыре дома должны снести до 2 декабря.
Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.
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