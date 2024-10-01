Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
31 октября 2024 15:18  [66] "Транснефть-Верхняя Волга" завершила подготовку инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
31 октября 2024 14:47  [87] Соцконтракт позволил нижегородке открыть собственное кондитерское производство
31 октября 2024 13:38  [119] ГК "Эн+Тепло Волга" приняла участие в Дне поставщика в сфере строительства и коммунального хозяйства
31 октября 2024 11:26  [153] Аналитика МТС: в Нижегородской области спрос на HONOR Magic V3 вырос на 61%
30 октября 2024 13:40  [305] Аналитика MWS: Спрос на облачные сервисы в Нижегородской области за год вырос почти в три раза
30 октября 2024 12:19  [303] План развития экспорта на уровне регионов подготовят в РФ
30 октября 2024 12:03  [275] Спрос на антивирусы вырос в два раза
30 октября 2024 09:16  [328] Приволжская транспортная прокуратура проведёт приём предпринимателей 5 ноября
30 октября 2024 08:18  [318] Пять нижегородских компаний представили свою продукцию на съезде "Учпром-2024"
29 октября 2024 18:56  [429] Скорость мобильного интернета выросла на улице Рождественской в Нижнем Новгороде
Бизнес

Соцконтракт позволил нижегородке открыть собственное кондитерское производство

31 октября 2024 14:47  [87] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жительница Нижнего Новгорода Анжелика Веденеева открыла собственное производство кондитерских изделий с помощью социального контракта.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, нижегородка разработала бизнес-проект и получила господдержку в размере 350 тысяч рублей на открытие своего дела. Для создания кондитерских изделий без сахара, глютена и молока, горожанка обратилась в органы социальной защиты с готовым бизнес-планом.

В министерстве социальной политики Нижегородской области отметили, что на полученные средства было куплено оборудование: духовой шкаф, холодильник, витрины, тестомес, вафельницы, мясорубки, формы для выпечки - и другой необходимой инвентарь.

Также в министерстве напомнили, что нижегородцы могут заключить социальные контракты и получить поддержку по четырем направлениям: осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы и трудоустройство, а также преодоление трудной жизненной ситуации.

Мера социальной поддержки доступна малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной правительством Нижегородской области.

По данным министра соцполитики Нижегородской области Игоря Седых, с начала текущего года в регионе заключено более 1,8 тысячи соцконтрактов на развитие собственного дела. Максимальная сумма выплаты по этому направлению составляет 350 тысяч рублей. Всего в этом году в регионе планируется заключить около 3,5 тысячи социальных контрактов. На эти цели выделено более 917 млн рублей из средств федерального и регионального бюджета.

Чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или подать заявление дистанционно на портале "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что свыше 15 тысяч соцконтрактов заключили нижегородцы с 2020 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
самозанятые Социальные проекты
Поделиться:
Новости по теме
30 октября 2024 14:59  [308] Социальные предприниматели обсудят тренды и обменяются опытом на форуме ОМК в Нижнем Новгороде
25 сентября 2024 18:04  [747] Более 28 тысяч консультаций оказали в центре "Мой бизнес" за восемь месяцев 2024 года
10 августа 2024 12:00  [789] Свыше 15 тысяч соцконтрактов заключили нижегородцы с 2020 года
19 июля 2024 08:39  [1027] Социальная сфера Нижнего Новгорода до конца года дополнительно получит 737 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph