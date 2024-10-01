Соцконтракт позволил нижегородке открыть собственное кондитерское производство Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жительница Нижнего Новгорода Анжелика Веденеева открыла собственное производство кондитерских изделий с помощью социального контракта.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, нижегородка разработала бизнес-проект и получила господдержку в размере 350 тысяч рублей на открытие своего дела. Для создания кондитерских изделий без сахара, глютена и молока, горожанка обратилась в органы социальной защиты с готовым бизнес-планом.

В министерстве социальной политики Нижегородской области отметили, что на полученные средства было куплено оборудование: духовой шкаф, холодильник, витрины, тестомес, вафельницы, мясорубки, формы для выпечки - и другой необходимой инвентарь.

Также в министерстве напомнили, что нижегородцы могут заключить социальные контракты и получить поддержку по четырем направлениям: осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы и трудоустройство, а также преодоление трудной жизненной ситуации.

Мера социальной поддержки доступна малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной правительством Нижегородской области.

По данным министра соцполитики Нижегородской области Игоря Седых, с начала текущего года в регионе заключено более 1,8 тысячи соцконтрактов на развитие собственного дела. Максимальная сумма выплаты по этому направлению составляет 350 тысяч рублей. Всего в этом году в регионе планируется заключить около 3,5 тысячи социальных контрактов. На эти цели выделено более 917 млн рублей из средств федерального и регионального бюджета.

Чтобы заключить социальный контракт, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или подать заявление дистанционно на портале "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что свыше 15 тысяч соцконтрактов заключили нижегородцы с 2020 года.