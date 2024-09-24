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Более 28 тысяч консультаций оказали в центре "Мой бизнес" за восемь месяцев 2024 года

25 сентября 2024 18:04  [81] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В региональном центре "Мой бизнес" и его филиалах нижегородским предпринимателям оказали более 28 тысяч бесплатных консультаций за восемь месяцев 2024 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, такая форма поддержки предоставляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Больше всего обращений касалось привлечения льготного кредитования, порядка и условий заключения социального контракта и составления бизнес-плана.

Эксперты центра отвечают на вопросы предпринимателей по телефону горячей линии, в мессенджерах, по почте, через платформу "МСП.РФ", на сайте "мойбизнес52.рф" и на личных приемах. С начала текущего года сотрудники областного центра "Мой бизнес" и его филиалов в муниципалитетах обработали более 18 тысяч очных обращений, почти 9 тысяч  по телефону горячей линии и  более 1,5 тысячи консультаций было проведено в формате онлайн через мессенджеры, почту, сайт, а также соцсети и платформу "МСП.РФ".

Контактную информацию центра"Мой бизнес" и его филиалов можно найти на сайте: мойбизнес52.рф.  О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия провели более 60 переговоров в Республике Дагестан.

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Теги:
Мой бизнес МСП Нацпроект
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