Нижегородские медики получили награды в преддверии Дня народного единства Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Областной клинической больнице им. Н.А. Семашко прошла церемония вручения наград федерального и регионального уровня нижегородским медикам. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в канун Дня народного единства награды отдельным специалистам и коллективам медучреждений вручила министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

Министр отметила, что, помимо профессиональных знаний, в работе медиков крайне важны такие качества, как эмпатия и чуткость.

"Наши медики – люди с широкой душой. Они знают, какие слова подобрать, чтобы успокоить своих пациентов, облегчить их боль. Для каждого пациента это ценно", – подчеркнула Галина Михайлова.

Награду министерства здравоохранения РФ за высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие здравоохранения в регионе "Отличник здравоохранения" получили 24 медика. Это медики Ардатовской, Дивеевской, Сергачской и Спасской ЦРБ, Арзамасской районной больницы, Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко, Нижегородского территориального центра медицины катастроф, Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Областной стоматологической поликлиники, городской поликлиники №31 и городской клинической больницы №7 Нижнего Новгорода, Нижегородской областной фармации. Также нагрудного знака удостоились педагог Арзамасского медицинского колледжа и сотрудники областного Минздрава.

Кроме того, Галина Михайлова вручила Благодарственные письма правительства Нижегородской области врачам Сокольской ЦРБ, Арзамасской районной больницы и Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой за личный вклад в оказание медицинской помощи жителям новых территорий России.

Помимо этого, благодарственные письма председателя Законодательного собрания Нижегородской области вручили коллективам Лысковской ЦРБ, Нижегородского областного клинического центра фтизиопульмонологии, городской клинической больницы №12 Нижнего Новгорода, городской клинической больницы №34 Нижнего Новгорода и Арзамасского медицинского колледжа.

Напомним, развитие системы здравоохранения региона во многом осуществляется в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что нижегородский медик Алёна Гурьянова награждена в Государственном Кремлевском дворце.