Около 40% нижегородских работодателей взяли на работу сотрудников "серебряного" возраста Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Порядка 40% работодателей Нижегородской области взяли на работу сотрудников "серебряного" возраста. Об этом заявила директор Нижегородского кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова на пресс-конференции в "Нижегородском областном информационном центре" (НОИЦ) 31 октября.

По ее словам, планируется трудоустроить определенную долю из более, чем 800 тысяч граждан этой категории.

"Работодатели отмечают у представителей "серебряного" возраста высокую ответственность в работе. Эти люди надеются только на себя, технически грамотные и, как правило, являются хорошими наставниками", - рассказала Егорова.

Она также подчеркнула, что карьерные консультанты "Работа России" помогают найти работу нижегородцам "серебряного" возраста с учетом их профессионального опыта.

"В частности, они помогают им составить конкурентное резюме на конкретную вакансию работодателя. С работодателями мы тоже работаем, например, адаптируем вакансии для людей "серебряного" возраста, меняем график работы для этой категории нижегородцев и предлагаем пройти обучения на популярные в регионе специальности", - добавила руководитель Нижегородского кадрового центра "Работа России".

Напомним, около 900 тысяч нижегородцев "серебряного возраста" не имеют работы.