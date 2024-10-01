Около 900 тысяч нижегородцев "серебряного возраста" не имеют работы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Порядка 896 тысяч человек "серебряного возраста" (от 50 до 70 лет) не имеют работы в Нижегородской области. Об этом заявил руководитель управления по труду и занятости Нижегородской области Игорь Пантюхин на пресс-конференции в НОИЦ 31 октября.

По его словам, это экономически активные граждане, которые могут работать.

"Однако по тем или иным причинам они не задействованы в экономике региона. Между тем, люди "серебрянного возраста" часто чувствуют себя недооценными и ищут самореализации",- сказал Пантюхин.

Предприятия Нижегородской области готовы брать на работу специалистов и работников "серебряного возраста".

Заместитель гендиректора Балахнинского бумкомбината (АО"Волга") Светлана Горбунова сообщила, что предприятие завершает крупный инвестпроект.

"В октябре у нас был запущен новый макулатурный цех, а в декабре запустим новую бумагоделательную машину. Для работы на новых мощностях нам не хватает 350-400 человек. Мы готовы взять людей без опыта работы, к этим вакансиям нет возрастного ограничения", - сообщила Горбунова.