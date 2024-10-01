Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2024 17:18  [13] Более 300 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области в рамках акции "Сохраним лес"
31 октября 2024 17:09  [19] Роман Пермяков: "Гонка вооружений уже давно перешла в сферу микроэлектроники"
31 октября 2024 16:49  [85] Андрей Чугунов: "Открытие Центра беспилотников в Нижегородской области - перспективное направление"
31 октября 2024 16:45  [70] НПЦ беспилотных авиасистем запущен в Нижегородской области
31 октября 2024 16:30  [93] Нижегородские медики получили награды в преддверии Дня народного единства
31 октября 2024 16:04  [129] Около 900 тысяч нижегородцев "серебряного возраста" не имеют работы
31 октября 2024 15:55  [129] Павел Солодкий: "Инициатива по созданию Фонда народного единства нашла широкий отклик у местного бизнес-сообщества"
31 октября 2024 14:13  [186] Двустороннее движение транспорта введут с 21 ноября на участке улицы Красносельской
31 октября 2024 14:02  [182] Нижегородское Заксобрание утвердило земельные сертификаты для участников СВО
31 октября 2024 13:25  [199] Ольга Гусева представила опыт Нижегородской области по переселению иностранцев на конгрессе в Москве
Общество

Около 900 тысяч нижегородцев "серебряного возраста" не имеют работы

31 октября 2024 16:04  [129] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Порядка 896 тысяч человек "серебряного возраста" (от 50 до 70 лет) не имеют работы в Нижегородской области. Об этом заявил руководитель управления по труду и занятости Нижегородской области Игорь Пантюхин на пресс-конференции в НОИЦ 31 октября.

По его словам, это экономически активные граждане, которые могут работать.

"Однако по тем или иным причинам они не задействованы в экономике региона. Между тем, люди "серебрянного возраста" часто чувствуют себя недооценными и ищут самореализации",- сказал Пантюхин.

Предприятия Нижегородской области готовы брать на работу специалистов и работников "серебряного возраста".

Заместитель гендиректора Балахнинского бумкомбината (АО"Волга") Светлана Горбунова сообщила, что предприятие завершает крупный инвестпроект.

"В октябре у нас был запущен новый макулатурный цех, а в декабре запустим новую бумагоделательную машину. Для работы на новых мощностях нам не хватает 350-400 человек. Мы готовы взять людей без опыта работы, к этим вакансиям нет возрастного ограничения", - сообщила Горбунова.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пенсионеры Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph