Около 900 тысяч нижегородцев "серебряного возраста" не имеют работы

Фото:
Порядка 896 тысяч человек "серебряного возраста" (от 50 до 70 лет) не имеют работы в Нижегородской области. Об этом заявил руководитель управления по труду и занятости Нижегородской области Игорь Пантюхин на пресс-конференции в НОИЦ 31 октября.
По его словам, это экономически активные граждане, которые могут работать.
"Однако по тем или иным причинам они не задействованы в экономике региона. Между тем, люди "серебрянного возраста" часто чувствуют себя недооценными и ищут самореализации",- сказал Пантюхин.
Предприятия Нижегородской области готовы брать на работу специалистов и работников "серебряного возраста".
Заместитель гендиректора Балахнинского бумкомбината (АО"Волга") Светлана Горбунова сообщила, что предприятие завершает крупный инвестпроект.
"В октябре у нас был запущен новый макулатурный цех, а в декабре запустим новую бумагоделательную машину. Для работы на новых мощностях нам не хватает 350-400 человек. Мы готовы взять людей без опыта работы, к этим вакансиям нет возрастного ограничения", - сообщила Горбунова.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+