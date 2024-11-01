Минэкологии приступило к разработке проектов благоустройства берегов Ковы и Старки в Нижнем Новгороде Общество

Министерство экологии и природных ресурсов разрабатывает проекты благоустройства берегов рек Ковы и Старки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети Вконтакте.

Нижегородец попросил главу региона Глеба Никитина решить вопрос с благоустройством территории вдоль рек Ковы и Старки в столице Приволжья.

"В настоящее время министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области разрабатывается проект благоустройства береговых линий рек Старки и Кова", - ответили представители мэрии Нижнего Новгорода.

Общая протяженность Ковы составляет 15 км.

Напомним, первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов оценил расчистку русла Борзовки в Нижнем Новгороде.

Как сообщалось ранее, мэрия Нижнего Новгорода готовит концепцию благоустройства реки Старки.