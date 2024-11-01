Минэкологии приступило к разработке проектов благоустройства берегов Ковы и Старки в Нижнем Новгороде

Министерство экологии и природных ресурсов разрабатывает проекты благоустройства берегов рек Ковы и Старки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети Вконтакте.
Нижегородец попросил главу региона Глеба Никитина решить вопрос с благоустройством территории вдоль рек Ковы и Старки в столице Приволжья.
"В настоящее время министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области разрабатывается проект благоустройства береговых линий рек Старки и Кова", - ответили представители мэрии Нижнего Новгорода.
Общая протяженность Ковы составляет 15 км.
Напомним, первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов оценил расчистку русла Борзовки в Нижнем Новгороде.
Как сообщалось ранее, мэрия Нижнего Новгорода готовит концепцию благоустройства реки Старки.
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