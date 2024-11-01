Игорь Комаров: "Этот праздник - символ нашей любви к родной земле" Общество

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с Днём народного единства.

"Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник – символ нашей любви к родной земле. Веками сплоченность и солидарность, дружба и взаимовыручка, вера в добро и в историческую правду строили и развивали нашу большую страну, нашу Родину – великую Россию.

Общие ценности скрепляют наше многонациональное государство и сегодня. В этом наша сила. И сейчас, когда идет специальная военная операция, помнить об этом особенно важно. Благодарю тех жителей ПФО, кто вносит свой вклад в укрепление нашей Родины и установление мира.

Желаю всем крепкого здоровья, стойкости и взаимопонимания", - сказал Игорь Комаров.