Игорь Комаров: "Этот праздник - символ нашей любви к родной земле"

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с Днём народного единства.
"Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник – символ нашей любви к родной земле. Веками сплоченность и солидарность, дружба и взаимовыручка, вера в добро и в историческую правду строили и развивали нашу большую страну, нашу Родину – великую Россию.
Общие ценности скрепляют наше многонациональное государство и сегодня. В этом наша сила. И сейчас, когда идет специальная военная операция, помнить об этом особенно важно. Благодарю тех жителей ПФО, кто вносит свой вклад в укрепление нашей Родины и установление мира.
Желаю всем крепкого здоровья, стойкости и взаимопонимания", - сказал Игорь Комаров.
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