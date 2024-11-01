Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 ноября 2024 09:42  [35] Евгений Чинцов: "Сплочённость и взаимная поддержка — это то, что делает нас сильнее"
04 ноября 2024 09:20  [78] Евгений Люлин: "Подвиг героев Нижегородского ополчения стал образцом патриотизма"
04 ноября 2024 09:00  [91] Глеб Никитин: "День народного единства - один из самых важных праздников в нашем календаре"
04 ноября 2024 08:45  [112] Игорь Комаров: "Этот праздник - символ нашей любви к родной земле"
03 ноября 2024 15:29  [516] 18 человек эвакуированы из дома на ул. Коломенской в Нижнем Новгороде
03 ноября 2024 13:44  [361] Нижегородские кадеты приняли участие в Городском офицерском балу "Во славу Отечества!"
03 ноября 2024 12:25  [1130] Социальные участковые напомнили нижегородцам правила пользования бытовым газом
03 ноября 2024 11:31  [408] Нижегородские пожарные провели учения на промзоне в Дзержинске
03 ноября 2024 10:12  [442] Нижегородская молодежь сможет принять участие во Всероссийском научно-популярном конкурсе
02 ноября 2024 19:54  [768] Регоператор планирует возобновить эксплуатацию полигона в Балахне с 3 ноября
Общество

Игорь Комаров: "Этот праздник - символ нашей любви к родной земле"

04 ноября 2024 08:45  [112] Общество

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с Днём народного единства.

"Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник – символ нашей любви к родной земле. Веками сплоченность и солидарность, дружба и взаимовыручка, вера в добро и в историческую правду строили и развивали нашу большую страну, нашу Родину – великую Россию.

Общие ценности скрепляют наше многонациональное государство и сегодня. В этом наша сила. И сейчас, когда идет специальная военная операция, помнить об этом особенно важно. Благодарю тех жителей ПФО, кто вносит свой вклад в укрепление нашей Родины и установление мира.
Желаю всем крепкого здоровья, стойкости и взаимопонимания", - сказал Игорь Комаров.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День народного единства Игорь Комаров
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:56Первый снегопад в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph