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Общество

Зеленский съезд перекроют в Нижнем Новгороде 4 ноября

01 ноября 2024 15:46  [73] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Зеленский съезд частично перекроют в Нижнем Новгороде в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Съезд будет перекрыт с 00:01 до 18:00 на участках от площади Минина и Пожарского и от улицы Октябрьской до улицы Широкой. Также будет перекрыта сама улица Широкая.

"В связи с этим, автобусы А-3, А-19, А-61, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-70, Т-74, Т-91, 226 и 304 в направлении нагорной части будут следовать по Похвалинскому съезду, улицам Маслякова, Ильинской, Октябрьской, Варварской, а в направлении заречной части - по улицам Алексеевской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду", - отметили в ЦРТС.

Автобусы А-5 проследуют по Похвалинскому съезду, Нижневолжской набережной в обоих направлениях.

В свою очередь, автобусы А-52, А-71, А-95 будут следовать до конечной остановки "Катер Герой" по Нижне-Волжской набережной.

Напомним, улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекроют до декабря.

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Теги:
движение Дороги
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