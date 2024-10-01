Улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекроют до декабря Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекроют с 6 до 30 ноября. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Движение будет перекрыто от дома №27 до дома №35/1 по улице Славянская. Ограничение ввели из-за проведения строительно-монтажных работ на магистральной теплотрассе.

Работы будут проводить специалисты АО "Теплоэнерго".

"Объезд зоны проведения работ будет организован по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Напомним, улицу Ивана Чугурина в Сормове перекроют из-за ремонта инженерных сетей до конца декабря.