Улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекроют до декабря

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Улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекроют с 6 до 30 ноября. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Движение будет перекрыто от дома №27 до дома №35/1 по улице Славянская. Ограничение ввели из-за проведения строительно-монтажных работ на магистральной теплотрассе.
Работы будут проводить специалисты АО "Теплоэнерго".
"Объезд зоны проведения работ будет организован по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.
Напомним, улицу Ивана Чугурина в Сормове перекроют из-за ремонта инженерных сетей до конца декабря.
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