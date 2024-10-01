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Общество

Улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекроют до декабря

29 октября 2024 12:13  [122] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекроют с 6 до 30 ноября. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Движение будет перекрыто от дома №27 до дома №35/1 по улице Славянская. Ограничение ввели из-за проведения строительно-монтажных работ на магистральной теплотрассе.

Работы будут проводить специалисты АО "Теплоэнерго".

"Объезд зоны проведения работ будет организован по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Напомним, улицу Ивана Чугурина в Сормове перекроют из-за ремонта инженерных сетей до конца декабря.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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