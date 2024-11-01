Мэрия Нижнего Новгорода закупила спецмашину для круглогодичной укладки асфальта Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Спецавтомобиль с термос-бункером для круглогодичной укладки литого асфальта закупили для дорожных служб Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова, термос-бункер на базе комбинированной дорожной машины уже широко используется российскими и зарубежными дорожными специалистами.

"Эту технику в основном будем задействовать для выполнения ямочного ремонта. Транспортировка литого асфальта идет с завода напрямую до ремонтируемого участка. Термоизолированные стенки бункера позволяют сохранять его температуру без изменения структуры асфальта", - отметил Житников.

Кроме того, с помощью такой техники можно укладывать дорожное покрытие на магистралях и мостах.

Напомним, Юрий Шалабаев протестировал один из 20 новых закупленных для Нижнего Новгорода мини-тракторов для уборки улиц.