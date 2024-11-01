Усиление ветра до 19 м/с ожидается в ближайшие часы в Нижегородской области Общество

Региональное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области из-за сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 19 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся вплоть до вечера.

По этой причине возможны ЧС местного и регионального масштабов, связанных с обрывом ЛЭП, падением деревьев, ветхих и слабоукреплённых конструкций, а также строительных кранов.