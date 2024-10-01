Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 октября 2024 14:59  [17] Социальные предприниматели обсудят тренды и обменяются опытом на форуме ОМК в Нижнем Новгороде
30 октября 2024 14:37  [83] Новый сельский Дом культуры открыли в поселке Арья в рамках нацпроекта "Культура"
30 октября 2024 14:14  [105] Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Нижегородской области в выходные
30 октября 2024 14:00  [127] Второй форум "Завтра зависит от нас"открылся в Нижнем Новгороде
30 октября 2024 11:56  [153] Нижегородский медик Алёна Гурьянова награждена в Государственном Кремлевском дворце
30 октября 2024 11:47  [156] Маршрут автобуса А-28 временно сокращён из-за работ на остановке "Щелоковский хутор"
30 октября 2024 11:32  [180] Первый взнос от партнера поступил в нижегородский Фонд народного единства
30 октября 2024 09:45  [204] Россияне смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений
30 октября 2024 07:57  [237] Число российских семей, которым денег хватает на всё, достигло исторического максимума
30 октября 2024 07:16  [226] Отдел ЗАГС Канавинского района с 1 ноября начнёт работу по новому адресу
Общество

Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Нижегородской области в выходные

30 октября 2024 14:14  [105] Общество

В ГУ МЧС Нижегородской области предупредили, что в ближайшие дни в регионе ожидается резкое изменение погоды.

Согласно информации 31 октября и 1 ноября будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. Прогнозируется ухудшение видимости, понижение температуры воздуха ночью к 1 ноября до 0...-4°, местами гололедица.

2 ноября в регион придут снегопады, которые будут идти до вторника. На дорогах гололедица, установится временный снежный покров. Ветер усилится - порывы составят до 18 м/с. В эти дни температура воздуха понизится: ночью до -1...-6°, днём до -4...+1°.

"Ограничьте использование автотранспорта. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту", - напомнили специалисты МЧС.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода Снег
Поделиться:
Новости по теме
28 октября 2024 08:20  [618] Сильный снегопад придёт в Нижегородскую область в конце недели
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph