Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Нижегородской области в выходные Общество

В ГУ МЧС Нижегородской области предупредили, что в ближайшие дни в регионе ожидается резкое изменение погоды.

Согласно информации 31 октября и 1 ноября будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. Прогнозируется ухудшение видимости, понижение температуры воздуха ночью к 1 ноября до 0...-4°, местами гололедица.

2 ноября в регион придут снегопады, которые будут идти до вторника. На дорогах гололедица, установится временный снежный покров. Ветер усилится - порывы составят до 18 м/с. В эти дни температура воздуха понизится: ночью до -1...-6°, днём до -4...+1°.

"Ограничьте использование автотранспорта. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту", - напомнили специалисты МЧС.