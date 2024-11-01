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Общество

Мэрия намерена продать часть дома в "Серобусыгинском квартале"

02 ноября 2024 12:38  [105] Общество

Фото: Яндекс. Панорамы

Мэрия Нижнего Новгорода выставит на торги помещение в многоквартирном доме № 11 по улице Героя Советского Союза Поющева в Автозаводском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Дом входит в состав "Ансамбль застройки жилых кварталов № 3, 4 Соцгорода автозавода" ("Серобусыгинский квартал") и является объектом культурного наследия регионального значения.

На торги будет выставлена 2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 131,3 кв. метров( подвал № 1).

Комитету по управлению городским имуществом земельными ресурсами Нижнего Новгорода предстоит организовать работу по оценке рыночной стоимости объекта недвижимости и продать его аукционе.

Дата торгов пока не назначена.

Напомним, мэрия намерена продать часть усадьбы Мичуриной на Большой Покровской.

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Теги:
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