Три нижегородских предприятия принимают участие в многоотраслевой ярмарке в Китае Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три нижегородских предприятия на льготных условиях участвуют в 136-й Международной китайской ярмарке импортных и экспортных товаров "Кантонская ярмарка-2024" в городе Гуанчжоу в КНР. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Поездку организовал региональный центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

На выставке представлена продукция нижегородских ООО "Свит Технолоджи" (какао, шоколад и кондитерские изделия), ИП Микешин Д.И. (мороженное), ИП Тараканов А.А. (пчеловодство).

""Кантонская ярмарка" – крупнейшая торговая выставка в Китае, где ежегодно компании со всего мира представляют более 150 тысяч различных товаров. Участие в выставке позволит нижегородским компаниям презентовать ассортимент на международном уровне, а также провести деловые переговоры с потенциальными партнерами", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

ЦПЭ оплатил расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также на аренду выставочных площадей и мебели.

Эксперты центра поддержки экспорта в этом году организовали участие 52 нижегородских предприятий в 16 выставках. В результате 12 региональных компаний заключили экспортные контракты на общую сумму 1,65 млн долларов.

Напомним, три нижегородские компании приняли участие в международной выставке продуктов питания в Шанхае.