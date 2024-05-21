Три нижегородские компании участвуют в международной выставке продуктов питания в Шанхае Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в международной выставке продуктов питания SIAL China 2024 в Шанхае (Китай). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выставка проходит с 28 по 30 мая.

Поддержку предприятиям оказал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ НО) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Нижегородскую область на выставке представляют ООО "Эхо", которое занимается приготовлением солений, квашений, салатов, маринадов, полуфабрикатов из свежих овощей в вакууме и готовой еды, ИП Измайлова А.А. (предприятие по переработке икры и морепродуктов) и ООО "ТММ-Криолайн", выпускающее торговое оборудование.

"На выставке в Шанхае представлены продукты питания, напитки, оборудование пищевого и упаковочного производства, а также услуги индустрии гостеприимства. Для наших компаний это отличная возможность продемонстрировать свою продукцию зарубежным коллегам, расширить географию продаж и провести деловые переговоры с потенциальными партнерами", - заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Центр поддержки экспорта Нижегородской области оплатил расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели.

Напомним, более 6 млрд рублей направят на развитие АПК Нижегородской области в 2024 году.