Три нижегородские компании участвуют в международной выставке продуктов питания в Шанхае

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Три нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в международной выставке продуктов питания SIAL China 2024 в Шанхае (Китай). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Выставка проходит с 28 по 30 мая.
Поддержку предприятиям оказал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ НО) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Нижегородскую область на выставке представляют ООО "Эхо", которое занимается приготовлением солений, квашений, салатов, маринадов, полуфабрикатов из свежих овощей в вакууме и готовой еды, ИП Измайлова А.А. (предприятие по переработке икры и морепродуктов) и ООО "ТММ-Криолайн", выпускающее торговое оборудование.
"На выставке в Шанхае представлены продукты питания, напитки, оборудование пищевого и упаковочного производства, а также услуги индустрии гостеприимства. Для наших компаний это отличная возможность продемонстрировать свою продукцию зарубежным коллегам, расширить географию продаж и провести деловые переговоры с потенциальными партнерами", - заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Центр поддержки экспорта Нижегородской области оплатил расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели.
Напомним, более 6 млрд рублей направят на развитие АПК Нижегородской области в 2024 году.
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