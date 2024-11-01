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Общество

Администрация Нижнего Новгорода утвердила дизайн-код для Мещерского бульвара

02 ноября 2024 14:17  [85] Общество

Фото: сайт мэрии Нижнего Новгорода

Мэрия Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию для Мещерского бульвара в Канавинском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Анализ существующей ситуации выявил неудовлетворительное состояние наружного информационного оформления на бульваре.

Так, в частности, значительная часть конструкций устарела и обветшала. Большинство конструкций было изготовлено из некачественных материалов и установлено хаотично, без учета архитектурных особенностей зданий.

В требованиях к новой архитектурной концепции указано, что цветовая гамма информационных конструкций должна быть единой в пределах одного здания. Что касается шрифтов, то теперь не допускается использование декоративных шрифтов и шрифтов, имитирующих каллиграфию.

Также недопустимо искажать буквы, растягивая их по ширине и высоте.

Напомним, дизайн-код проспекта Октября утвердили в Нижнем Новгороде.

Также ранее был обновлен дизайн-код улицы Рождественской.

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Теги:
Благоустройство Канавинский район
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