Администрация Нижнего Новгорода утвердила дизайн-код для Мещерского бульвара

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Мэрия Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию для Мещерского бульвара в Канавинском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Анализ существующей ситуации выявил неудовлетворительное состояние наружного информационного оформления на бульваре.
Так, в частности, значительная часть конструкций устарела и обветшала. Большинство конструкций было изготовлено из некачественных материалов и установлено хаотично, без учета архитектурных особенностей зданий.
В требованиях к новой архитектурной концепции указано, что цветовая гамма информационных конструкций должна быть единой в пределах одного здания. Что касается шрифтов, то теперь не допускается использование декоративных шрифтов и шрифтов, имитирующих каллиграфию.
Также недопустимо искажать буквы, растягивая их по ширине и высоте.
Напомним, дизайн-код проспекта Октября утвердили в Нижнем Новгороде.
Также ранее был обновлен дизайн-код улицы Рождественской.
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