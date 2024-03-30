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Общество

Дизайн-код проспекта Октября утверждён в Нижнем Новгороде

01 апреля 2024 18:41  [42] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде утверждена архитектурно-художественная концепция ещё одной улицы - проспекта Октября. Об этом сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры мэрии.

Сейчас на проспекте нет какого-либо единого подхода к оформлению вывесок и зданий, и основная часть конструкций размещена хаотично.

Согласно информации, специалисты определили места размещения и размеры информационных конструкций - в соответствии с архитектурным обликом города и историческими характеристиками. Так, например, нельзя будет перекрывать декоративные элементы фасада здания.

Кроме того введены ограничения по используемым цветам и шрифтам, а также материалам, используемым при оборудовании козырьком.

Цветовая гамма разных вывесок должна быть единой в пределах фасадов одного здания, а все козырьки должны иметь одинаковый внешний облик.

Логотип или товарный знак на вывеске можно размещать в виде графического изображения в цветовой гамме, зарегистрированной в Роспатенте.

Кроме того, в рамках разработанной концепции вдоль одного фасада необходимо использовать один тип дверей: единый тип отделки, цвет, процент остекления. При этом входные группы должны сочетаться по стилю с окнами фасада.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина, улиц Ванеева, Веденяпина, Ульянова, Чкалова, Октябрьской, Новой, Горького, Костина, Грузинской, проспектов Молодёжного и Ленинаплощади Революции

Также был обновлен дизайн-код улицы Рождественской.

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Теги:
Архитектура Городское хозяйство Дизайн
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