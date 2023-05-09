Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурную концепцию площади Революции Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурную концепцию площади Революции. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно информации, специалисты в ходе обследования территории выявили, что многие вывески на площади Революции устарели и выполнены из некачественных материалов.

Также конструкции расположены хаотично, без учета архитектуры зданий.

Для соблюдения внешнего архитектурного облика Нижнего Новгорода специалисты предложили новые схемы расположения информационных конструкций. При этом они должны быть выполнены в утвержденных цветах.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева, улицы Веденяпина, проспекта Молодежный, проспекта Ленина, улицы Ульянова, улицы Чкалова, улицы Октябрьской и участка проспекта Ленина.

Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введен единый дизайн-код.