График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 мая 2023 17:52  [24] Форум "Купно за едино! Волонтерские практики Нижегородской области" объединил более 50 волонтеров
11 мая 2023 17:44  [71] Нижегородские медики готовят Захара Прилепина к операции по фиксации переломов
11 мая 2023 17:33  [73] Магистральный водопровод к поселку Пыра запустили в эксплуатацию
11 мая 2023 17:21  [82] ЛДПР проводит масштабную проверку школьного питания
11 мая 2023 17:13  [151] Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурную концепцию площади Революции
11 мая 2023 16:48  [100] Фонд Потанина открыл приём заявок на II цикл конкурса "Профессиональное развитие"
11 мая 2023 16:30  [122] Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи в феврале-марте 2024 года
11 мая 2023 16:22  [129] Сотрудник аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Андерсон провел урок мужества для студентов ННГАСУ
11 мая 2023 16:17  [121] Озеро Тосканка в Павловском районе начало восстанавливаться после обмеления
11 мая 2023 15:28  [150] Погибшему соратнику Захара Прилепина Александру Шубину посмертно присвоен Орден Мужества
Общество

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурную концепцию площади Революции

11 мая 2023 17:13  [151] Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурную концепцию площади Революции. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно информации, специалисты в ходе обследования территории выявили, что многие вывески на площади Революции устарели и выполнены из некачественных материалов.

Также конструкции расположены хаотично, без учета архитектуры зданий.

Для соблюдения внешнего архитектурного облика Нижнего Новгорода специалисты предложили новые схемы расположения информационных конструкций. При этом они должны быть выполнены в утвержденных цветах.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева, улицы Веденяпина, проспекта Молодежный, проспекта Ленинаулицы Ульяноваулицы Чкалова, улицы Октябрьской и участка проспекта Ленина.

Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введен единый дизайн-код.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Архитектура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph