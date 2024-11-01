Более 53 тысяч донаций крови и ее компонентов совершили нижегородцы в 2024 году Общество

Фото: Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой

Свыше 53 тысяч безвозмездных донаций крови и ее компонентов совершили нижегородцы за 10 месяцев текущего года.

Как сообщили в Нижегородской службе крови, жители региона более 37,4 тысячи раз сдали цельную кровь, более 13,8 тысячи раз – плазму и почти 1,9 тысячи раз – тромбоциты. Кроме того, более 900 человек сдали образцы крови для вхождения в Федеральный регистр доноров костного мозга.

В период с января по октябрь донорами стали 18,5 тысячи человек. Из них более 2 тысяч человек присоединилось к донорскому движению впервые в жизни.

Специалисты Нижегородской службы крови, отмечают, что участие в донорском движении требует регулярности и большой самоотдачи. Прием доноров проводят по поступающим заявкам от лечебных учреждений. Однако, прием первичных доноров возможен в ограниченном количестве. Такой подход позволяет более грамотно производить заготовку важнейших биологических материалов, а также постепенно пополнять донорские кадры.

По словам и.о. главного врача Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой Сергея Абрамова, в настоящее время в регионе проживают более 29,9 тысячи человек, которые удостоены звания "Почетный донор России". По этому показателю Нижегородская область входит в число самых активных регионов России.

Более подробно узнать о развитии донорского движения можно на сайтах Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой, Росплазмы и Федерального регистра доноров костного мозга.

Ранее сообщалось, что нижегородцам вручили награды в рамках празднования Всемирного дня донора костного мозга.