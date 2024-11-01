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Культура и отдых

Световое шоу ко Дню народного единства будут транслировать на стенах Нижегородского кремля

04 ноября 2024 12:40  [34] Культура и отдых
фото: Александр Воложанин

фото: Александр Воложанин

Световое шоу ко Дню народного единства будут транслировать на стенах Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Видеопроекция будет представлена на Дмитриевской башне с 17:00 4 ноября до 2:00 5 ноября.

В сюжете представлены несколько сцен, первая из которых переносит зрителя в грозное время Смуты 1612 года: яркие огненные всполохи, копья и бастионы символизируют опасность, угрожавшую государству, и как важно было выстоять против интервентов.

Главной идеей световой инсталляции стало единство, которое является силой народа, как отсылка к нему появляется на стене набат колокола, призывающего к сплочению и объединению ради общей цели.

Следом за ним на стилизованных под страницы старинной книги изображениях на башне Кремля появятся образы главных героев Дня народного единства — Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Завершится инсталляция узорами и орнаментами храмовых росписей, на фоне которых будет изображена надпись "День единства" с датой — 4 ноября.

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Теги:
День народного единства Кремль
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