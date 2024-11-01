ННГУ запустит первый собственный спутник "Лобачевский" в 2025 году Экономика

Фото: Алексей Чугунов

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского планирует запустить собственный спутник "Лобачевский" в первой половине 2025 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе VIII просветительского марафона "Знание.Первые" в "Академии Маяк" 4 ноября.

По его словам, Нижегородская область не является центром космической промышленности в отличие от других регионов России.

"Однако у нас в регионе очень много коопераций с Роскосмосом. В частности, в ННГУ был разработан и создан первый спутник. Это будет самый большой спутник формата CupeSat в России",- рассказал Никитин.

С помощью спутника "Лобачевский" ученые смогут анализировать лесной покров, агрокультуры и почвы. Устройство сможет выполнять дистанционное зондирование Земли с высоты 500 км. Спутник оснащен комплексом отечественных спектральных камер. Его вес составит 20 кг, а размер наибольшей стороны спутника - 40 см.

Напомним, Глеб Никитин прочёл лекцию на марафоне "Знания.Первые" в "Академии Маяк" Нижнем Новгороде 4 ноября.