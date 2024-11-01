Потепление до +7° придёт в Нижегородскую область на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

В Нижегородской области короткая рабочая неделя стартует с прохладной погоды и небольших снегопадов. Но уже с четверга регион окажется во власти атлантических воздушных масс, так что локальные осадки перейдут в дожди, а температура постепенно повысится до +3…+7°.

Во вторник, 5 ноября, морозная погода сохранится. Днём немного разогреет, и уличные термометры покажут до -1…-2°, прогнозируется небольшой снег, местами дождь со снегом. ветер северо-западный, до 4 м/с.

В среду установится пасмурная ветреная погода. Во второй половине дня атмосферное давление поползёт вниз, осадки усилятся. К ночи столбики термометров покажут уже 0...-2°, пойдёт снег с дождём.

В четверг, 7 ноября, будет облачно и сыро: температура перейдёт в стабильный "плюс", и снег начнёт таять. Днём +1...+2°, ветер западный до 4 м/с. В ночные часы заморозков не прогнозируется.

В пятницу ещё ожидаются смешанные осадки, а вот в субботу пойдёт дождь, и температура днём поднимется до +5...+7°.

В воскресенье характер погоды особо не изменится: +5...+6°, пасмурно, дождь.

Напомним, синоптики пообещали нижегородцам мягкий ноябрь без крепких морозов.

Как ранее cообщил телеканал "360" со ссылкой на центр погоды "Фобос", климатическая зима наступит в Центральной России с отставанием от нормы на 20 дней - только в начале декабря. Запаздывающая смена сезонов связана с тенденцией глобального потепления климата. И только в декабре сформируется устойчивый снежный покров, а среднесуточная температура будет держаться ниже нуля.