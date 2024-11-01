Круговой маршрут по кремлевской стене в Нижнем Новгороде перешел на зимний режим работы с 5 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале Нижегородского музея-заповедника.
В зимнее время нижегородцы и гости столицы Приволжья смогут прогуляться от Дмитриевской до Часовой башни.
"Экспозиции в Дмитриевской, Никольской и Ивановской башнях продолжают работу в текущем режиме, а Зачатская башня – закрыта", - говорится в сообщении.
Также остается доступ к смотровой площадке в Тайницкой башне.
Напомним, музей открылся в Северной башне кремля в Нижнем Новгороде после реставрации.
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