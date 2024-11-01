Россельхознадзор обнаружил нелегальную свалку ТКО под Кстовом Общество

Фото: Россельхознадзор

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области обнаружили нелегальную свалку строительных и твердых коммунальных отходов в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как показала проверка, земельный участок сельхозназначения площадью более 3,8 га не используется по назначению.

Так, на части участка площадью 0,2 га были обнаружены строительные отходы (доски, рубероид, шифер, оконные рамы) и твердые коммунальные отходы (пластиковая тара, упаковки от продуктов питания, крупногабаритная мебель), а также порубочные остатки (ветки и стволы деревьев).

Остальная площадь участка зарастает деревьями и сорной растительностью.

В связи с этим ведомство объявило предостережение собственнику участка - ООО "Мир" о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Владельцу земли предложено до 23 апреля 2025 года провести рекультивацию и культуртехническую мелиорацию нарушенных земель, после чего ввести их в сельхозоборот и использовать их для сельскохозяйственного производства.

Напомним, Россельхознадзор планирует изъять землю у агрокомплекса "Ветлуга" под Красными Баками.