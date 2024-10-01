Россельхознадзор планирует изъять землю у агрокомплекса "Ветлуга" под Кстовом Общество

Фото: Россельхознадзор

Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области направило в суд иск об изъятии у ООО "Агрокомплекс Ветлуга" земельного участка сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Сотрудники надзорного ведомства в 2023 году в ходе внеплановой проверки земельного участка около деревни Сарафаниха Кстовского района выяснили, что он не используется владельцем и зарос деревьями, кустарниками и сорными растениями. Собственником участка площадью 14 га является ООО "Агрокомплекс "Ветлуга".

Сельхозпредприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей. Однако агрокомплекс не устранил нарушения, после чего юридическое лицо было оштрафовано Россельхознадзором на 50 тысяч рублей.

Кроме того. ведомство направило в региональное минимущество документы об изъятии земельного участка.

Напомним, нижегородские власти изымают участок у Дворца спорта под строительство канатной дороги.