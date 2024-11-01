Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2024 17:53  [4] Подрядчик досрочно завершил реконструкцию проспекта Ленина в Дзержинске
05 ноября 2024 17:25  [82] "Эн+ Тепло Волга" и ННГАСУ провели для школьников штурм-лабораторию "Город и экология"
05 ноября 2024 17:12  [109] Нижний Новгород планирует заключить побратимское соглашение с китайским городом Уси
05 ноября 2024 16:55  [108] Нижегородская и Свердловская область обменялись подарками в рамках празднования Дня народного единства
05 ноября 2024 15:34  [164] Руководитель нижегородского Росреестра опровергла конфликт на борту самолета
05 ноября 2024 14:20  [188] Более 60 памятников отреставрируют к 80-летию Победы в ВОВ в Нижнем Новгороде
05 ноября 2024 13:59  [206] Россельхознадзор обнаружил нелегальную свалку ТКО под Кстовом
05 ноября 2024 13:22  [282] Сумму единовременной выплаты добровольцам СВО при заключении контракта в Нижнем Новгороде увеличили до 3 млн рублей
05 ноября 2024 13:15  [189] Нижегородские власти выделят на строительство детской поликлиники в Сормове 108 млн рублей
05 ноября 2024 11:56  [220] Нижегородские военнослужащие продолжают защищать Харцызск
Общество

Нижний Новгород планирует заключить побратимское соглашение с китайским городом Уси

05 ноября 2024 17:12  [109] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Нижний Новгород планирует заключить побратимское соглашение с китайским городом- партнёром Уси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр столицы Приволжья в составе официальной делегации посетил Китай по приглашению мэров города-партнёра Уси и города-побратима Хэфэя.

"Нижний Новгород представляет для Китая всесторонний интерес, особенно в последние годы, когда стал занимать лидирующие позиции в IT-сфере, сделал рывок в развитии туризма. С промышленным городом Уси планируем подписать соглашение о побратимстве, способствующее экономической кооперации наших городов", - рассказал мэр.

Глава города признался, что привёз местные сувениры для локации Нижнего Новгорода в парке городов-побратимов Хэфэя.

"Этот парк только за выходные посещает 30-40 тысяч человек. Договорились продолжить наполнение этого общественного пространства, чтобы туристы со всего мира имели возможность узнать об уникальности Нижнего Новгорода", - добавил Юрий Шалабаев.

Кроме того, нижегородские предприниматели выразили желание открыть собственный бизнес в Хэфэе.

Напомним, парк Нижнего Новгорода открыли в китайском городе Хэфэй в 2023 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество Побратим Соглашение
Поделиться:
Новости по теме
23 августа 2023 16:40  [1274] Нижний Новгород и китайский город Уси подписали меморандум о взаимопонимании
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:56Первый снегопад в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph