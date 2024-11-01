Нижний Новгород планирует заключить побратимское соглашение с китайским городом Уси Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Нижний Новгород планирует заключить побратимское соглашение с китайским городом- партнёром Уси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр столицы Приволжья в составе официальной делегации посетил Китай по приглашению мэров города-партнёра Уси и города-побратима Хэфэя.

"Нижний Новгород представляет для Китая всесторонний интерес, особенно в последние годы, когда стал занимать лидирующие позиции в IT-сфере, сделал рывок в развитии туризма. С промышленным городом Уси планируем подписать соглашение о побратимстве, способствующее экономической кооперации наших городов", - рассказал мэр.

Глава города признался, что привёз местные сувениры для локации Нижнего Новгорода в парке городов-побратимов Хэфэя.

"Этот парк только за выходные посещает 30-40 тысяч человек. Договорились продолжить наполнение этого общественного пространства, чтобы туристы со всего мира имели возможность узнать об уникальности Нижнего Новгорода", - добавил Юрий Шалабаев.

Кроме того, нижегородские предприниматели выразили желание открыть собственный бизнес в Хэфэе.

Напомним, парк Нижнего Новгорода открыли в китайском городе Хэфэй в 2023 году.