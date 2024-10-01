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Общество

Абитуриенты из 75 стран поступили в ННГУ им. Лобачевского

25 октября 2024 12:28  [92] Общество

Фото: Пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Более 700 иностранных абитуриентов из 75 стран мира поступили в ННГУ им. Н. И. Лобачевского в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В нижегородский госуниверситет, в частности, зачислены студенты из Бангладеш, Индии, Индонезии, Китая, Лаоса; Африки (Ангола, Гана, Зимбабве, Нигерия, Эфиопия, ЮАР); Ближнего Востока (Алжир, Египет, Ирак, Иран, Сирия); Латинской Америки (Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор), а также из стран СНГ (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).

Наиболее популярными среди иностранных абитуриентов в этом году стали такие направления подготовки, как "Лечебное дело", "Информационные
технологии", "Международные отношения", "Биология", "Психология", "Юриспруденция".

"Впервые в этом году состоялся приём иностранных абитуриентов на программы магистратуры, реализуемые на английском языке – "Биомедицина" и "Киберпсихология". Важно отметить, что образовательные программы в ННГУ выбирает всё больше иностранных абитуриентов, поступающих по линии межправительственной квоты",- рассказал ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов.

В пресс-службе вуза добавили, что в настоящий момент в ННГУ обучаются более 2200 иностранных студентов из 92 стран мира.

Напомним, в прошлом году абитуриенты из 60 стран мира поступили в ННГУ.

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Теги:
Международное сотрудничество ННГУ
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