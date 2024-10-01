Нижегородская область принимает около 100 иностранных делегаций ежегодно Общество

Фото: Алексей Чугунов

Нижегородская область принимает около 100 делегаций из разных стран мира ежегодно. Об этом сообщила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева в ходе круглого стола "Россия в современном мире: почему иностранцы выбирают Россию - на примере Нижегородской области" в КУПНО 16 октября.

Нижегородская область в настоящее время, несмотря на все санкции и проведение СВО, имеет торговые отношения со 140 странами.

"Мы принимаем каждый год порядка 100 иностранных делегаций. В этом году у нас прошло семь мероприятий в формате БРИКС. К нам приезжали министры иностранных дел 23 стран мира, министры экологии и промышленности стран БРИКС", - рассказала Гусева.

Она напомнила, как несколько лет назад во время встречи с 20 жителями Германии в рамках проекта "Дружба Глобал" иностранцы выразили желание переехать в Нижегородскую область.

"Немцы сказали, что против санкций в отношении России и не понимают, что происходит в Европе и, в частности, в Германии. По их словам, Европа придерживается традиций ЛГБТ, с которыми участники встречи категорически не согласны. Они выразили желание растить детей в нашей стране, где мама- это мама, а папа - это папа, а не родитель № 1 и родитель № 2. Один из первых немцев, кто выразил желание переехать к нам и построить в Нижегородской области экологическую деревню был Ремо Кирш. В настоящее время он заложил фундаменты 8 домов, и три уже построил", - отметила Ольга Гусева.

Напомним, около 100 жителей из западных стран намерены переехать в Нижегородскую область.

Также ранее сообщалось, что решением президента РФ гражданин Германии Ремо Кирш получил российское гражданство в исключительном порядке.