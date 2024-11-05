Нижнему Новгороду выделили 620 млн рублей на доукомплектацию парка электробусов Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижнему Новгороду выделили 620 млн рублей федеральных средств на доукомплектацию парка электробусов. Об этом сообщает Telegram-канал "Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области".

Нижегородская область вошла в десятку регионов, которые получили федеральное финансирование на развитие городского электротранспорта.

Финансирование программы осуществляется за счет средств инвесторов, кредитов "ВЭБ.РФ", федерального и регионального бюджетов. Совокупный инвестиционный бюджет программы составляет 256 млрд рублей.

"Электробусный парк Нижнего Новгорода планируют полностью укомплектовать до конца 2024 года. Он будет состоять из 120 машин. Предполагается, что 62 электробуса будут работать в верхней части города, а остальные 58 — в Автозаводском и Ленинском районах", - отмечается в сообщении.

В настоящее время электробусы работают на восьми маршрутах, а к концу года их станет девять.

Напомним, Нижегородская область заключила контракты на поставку 113 электробусов и зарядных станций к ним.