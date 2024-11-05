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Общество

ОМК будет развивать инженерные классы в школах Нижегородской области

06 ноября 2024 13:05  [72] Общество

Фото: Кирилл Макаров, ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) поможет открыть в общеобразовательных школах Нижегородской области инженерные классы, в которых будут готовить будущих технических специалистов на производства компании в Выксе. Программу по развитию сферы образования "Высота Шухова", которую корпоративный университет ОМК разработал совместно с управлением образования, презентовали директорам школ региона. Программа рассчитана до 2030 года и позволит повысить мотивацию педагогов, привлечь молодые кадры в образование и увеличить долю детей, которые будут поступать на технические специальности.

Как рассказала начальник управления профессионального обучения и работы с молодежью ОМК Юлия Демина, программу "Высота Шухова" запустили в городском округе Выкса в начале этого учебного года. ОМК уже помогла отремонтировать и оснастить учебным оборудованием кабинеты в трех школах, где есть инженерные классы, а также открыла мастерскую для уроков труда в школе №11. В конце августа провели педагогический практикум для выксунских учителей по физике, математике, химии и информатике. Ведущие эксперты из Москвы и Казани познакомили их с новыми современными инструментами преподавания. В сентябре ОМК объявила конкурс для педагогов, сейчас они могут претендовать на гранты до 250 тысяч рублей на образовательные проекты и профподготовку.

Еще одним мероприятием программы стал "Клуб директоров" – двухдневная обучающая сессия, которую ОМК организовала для руководителей общеобразовательных школ в конце октября. Мероприятие собрало директоров учебных заведений из Выксы, Ардатова, Вознесенска, Навашина, Кулебак, Павлова, Богородска и др.

Компания пригласила ведущих экспертов в сфере образования, которые познакомили руководителей с лучшими образовательными практикам и опытом по сотрудничеству с работодателями, а также рассказали про современные инструменты и форматы в управлении образованием.

Своими знаниями и опытом с директорами школ делились директор Центра педагогического мастерства Артем Шишов, заведующий лаборатории управления школой Института образования Высшей школы экономики Константин Серегин, психолог, педагог, издатель, ведущий эксперт в области образования, профессор Lesley University (США) Артем Соловейчик и другие.

После этого директора на практике отработали, как мотивировать педагогический коллектив, бороться с выгоранием, как повышать в коллективе стрессоустойчивость и мобилизовать ресурсы.

"Программа "Высота Шухова" – комплекс инициатив до 2030 года, которые позволят вывести образовательную сферу Выксы и соседних районов на новый уровень. Для нас как работодателя главным результатом станет увеличение количества учеников, которые выберут технические специальности. Для этого важно создавать хорошую инженерную базу в школах, заключать с выпускниками целевые договоры с оплатой обучения в вузах, что мы и планируем делать. Точечно работали над этими задачами в предыдущие годы, так что считаем общим достижением, что в прошлом учебном году из 300 выпускников выксунских школ около 80 человек – это золотые и серебряные медалисты. Также втрое выросло количество ребят из Ардатова и Вознесенского, поступивших в наш металлургический колледж. Уверена, что с запуском кванториума, где будем бесплатно обучать детей из Выксы и соседних районов основам робототехники, нано- и биотехнологий, энергетики и машиностроения, это цифра еще вырастет. И, конечно, продолжим мотивировать и помогать развивать профессионально педагогов-предметников", – отметила Юлия Демина.

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Теги:
Выкса Образование ОМК
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