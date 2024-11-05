Парковку транспортных средств ограничат в переулке Плодовом с 27 ноября

Фото:
В переулке Плодовом в Нижнем Новгороде будут введены ограничения на остановку и стоянку автомобилей по обеим сторонам проезжей части.
Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, данные меры необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомится с условиями парковки на данном участке улицы и придерживаться указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что с 20 ноября на участке улицы Интернациональной будет запрещена парковка. Также сообщалось, что с 31 октября на ограничена парковка транспортных средств на участке улицы Лубянской.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+