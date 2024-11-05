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Общество

Парковку транспортных средств ограничат в переулке Плодовом с 27 ноября

06 ноября 2024 13:31  [32] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В переулке Плодовом в Нижнем Новгороде будут введены ограничения на остановку и стоянку автомобилей по обеим сторонам проезжей части.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, данные меры необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомится с условиями парковки на данном участке улицы и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что с 20 ноября на участке улицы Интернациональной будет запрещена парковка. Также сообщалось, что с 31 октября на ограничена парковка транспортных средств на участке улицы Лубянской.

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Теги:
ограничения Парковка Транспорт
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