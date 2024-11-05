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Общество

Пристрой к школе №103 в Нижегородском районе начнут возводить в 2025 году

06 ноября 2024 13:49  [3] Общество

Пристрой к школе №103 в Нижегородском районе начнут возводить в 2025 году. Об этом сообщили представители нижегородского Минграда в соцсети "Вконтакте".

Нижегородка посетовала, что в районе Верхних Печёр не хватает новых школ.

Как рассказали в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, возведение пристроя к школе №103 начнется в 2025 году.

Кроме того, в Нижегородском районе запланировано строительство еще нескольких школ.

Так, планируется построить школу по адресу ул. Верхне-Печерская, у дома N11 корпус 1 в Нижегородском районе на 530 мест. Также запланировано возведение учебного корпуса в границах ул. Родионова, ул. В. Высоцкого, ул. Яблоневая, ул. Фруктовая на 1100 мест. Кроме того, в планах строительство школа по ул. Родионова, за ТЦ "Лента" на 900 мест.

Как сообщалось ранее, проект пристроя к школе №103 в Нижнем Новгороде был одобрен Архсоветом. Напомним, что пристрой к школе №103 планировалось построить к 2024 году.

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Теги:
Нижегородский район Строительство Школы
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