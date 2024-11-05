Регион получил 1,3 млрд рублей на укрепление склонов Черниговской набережной Общество

Фото: ФБУ "РосСтройКонтроль"

Нижегородская область получила очередной транш инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) из федерального бюджета в размере 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Глава минфина Нижегородской области Ольга Сулима напомнила, что ранее региону был одобрен самый большой в России портфель ИБК на реализацию инфраструктурных проектов.

"Его общий размер - более 107 млрд рублей. Октябрьский транш получен в рамках общего лимита ИБК на работы по укреплению склонов на улице Черниговской, на реконструкцию дорог в центре Нижнего Новгорода, а также на строительство станций метро", - уточнила Ольга Сулима.

В связи с получением транша ИБК объем госдолга региона увеличился до 152,1 млрд рублей.

Таким образом, по состоянию на 1 ноября в структуре долга 82,1% составили бюджетные кредиты, полученные из федеральной казны, 17,1% - государственные ценные бумаги, 0,8% - госгарантии. Кредиты коммерческих банков в структуре госдолга отсутствуют.

Напомним, берегоукрепление в районе улицы Черниговской стартовало в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Также ранее сообщалось, что реновация улицы Черниговской началась в июле 2023 года. Здесь также планируется построить культурный центр и рестораны.