Щиты от снежных заносов установят вдоль трассы М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГК "Автодор"

Щиты и сетку от снежных заносов установят вдоль трассы М -12 "Восток" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Для уменьшения заносов вдоль трассы М -12 в Нижегородской области также будет высажено по девять рядов саженцев сосны, осини триплоидной, спиреи и акации.

"Сорта были выбраны не случайно – они выведены в лаборатории, устойчивы к насекомым и сложным погодным условиям. Деревья и кустарники быстро растут и вписываются в ландшафт придорожных полос", - пояснили в компании.

Деревья высадят на тех участках, где в прошлом году случались сильные заносы. Общая протяженность лесополосы составит 10 км.

Кроме того, для борьбы со снежными заносами вдоль трассы М-12 в Нижегородской области устанавливают сетку. В настоящее время смонтировано около 15 км такой сетки.

Напомним, гостиницу построят у трассы М-12 в Нижегородской области.