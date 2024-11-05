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Общество

Щиты от снежных заносов установят вдоль трассы М-12 в Нижегородской области

06 ноября 2024 17:07  [111] Общество

Фото: пресс-служба ГК "Автодор"

Щиты и сетку от снежных заносов установят вдоль трассы М -12 "Восток" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Для уменьшения заносов вдоль трассы М -12 в Нижегородской области также будет высажено по девять рядов саженцев сосны, осини триплоидной, спиреи и акации.

"Сорта были выбраны не случайно – они выведены в лаборатории, устойчивы к насекомым и сложным погодным условиям. Деревья и кустарники быстро растут и вписываются в ландшафт придорожных полос", - пояснили в компании.

Деревья высадят на тех участках, где в прошлом году случались сильные заносы. Общая протяженность лесополосы составит 10 км.

Кроме того, для борьбы со снежными заносами вдоль трассы М-12 в Нижегородской области устанавливают сетку. В настоящее время смонтировано около 15 км такой сетки.

Напомним, гостиницу построят у трассы М-12 в Нижегородской области.

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Теги:
М-12 Снег
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