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Спорт

"Торпедо" уступило лидеру Западной конференции ХК "Локомотив" в серии буллитов

07 ноября 2024 08:20  [121] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

6 ноября хоккеисты нижегородского "Торпедо" провели выездную встречу с ярославским "Локомотивом", который на данный момент возглавляет и турнирную таблицу Запада, и общую таблицу лиги.

"Железнодорожники" имели за плечами 8-матчевую беспроигрышную серию, а нижегородцы накануне провели непростую и очень интересную игру с московским "Динамо", вырвав у него победу.

Счёт в матче открыл герой игры в Москве Артём Мисников, заставив поволноваться болельщиков "Локомотива", ведь их команда сумела ответить только в концовке периода. За 26 секунд до сирены Даниил Бут сравнял счёт.

По ходу ещё двух игровых отрезков счёт в матче так и не изменился. При этом торпедовцы владели инициативной на льду и были близки к тому, чтобы снова выйти вперёд, значительно перебросав соперника по ходу матча. Но команда так и не смогла реализовать ни одного большинства из возможных шести - ни в формате "5 на 4", ни "5 на 3".

Вязкая игра перетекла через овертайм в серию буллитов, а победителя удалось определить только по итогам 14 бросков - на одну шайбу больше отправили в цель хозяева. Итог встречи - 2:1 в пользу "Локомотива".

Нижегородцы после двухматчевого выезда везут домой 3 очка, и уже в субботу примут в "Нагорном" уфимский "Салават Юлаев". Наша команда выступит в тематической форме "Вместе за Нижний".

После 24 матчей у "Торпедо" 26 очков и 7 место на Западе.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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