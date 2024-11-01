"Торпедо" прервало серию поражений победой над московским "Динамо" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

4 ноября, в День народного единства, нижегородское "Торпедо" провело первый матч выездной серии - с московским "Динамо". В честь праздничной даты, которая неразрывно связана с Нижним Новгородом, наша команда облачилась в тематическую форму "Вместе за Нижний".

Как рассказали в ХК "Торпедо", московская команда согласилась сыграть на домашнем льду в непривычной для себя светлой форме ("Динамо" играет дома в синем, на выезде - в белом - прим. ред.), а руководство КХЛ одобрило инициативу.

Матч обещал быть очень интересным: команды встречались две недели назад в Нижнем Новгороде, и определить победителя не удавалось вплоть до буллитной серии. Тогда более точными оказались москвичи. Игра в Москве пошла по похожему сценарию.

Уже со стартовых смен праздничного матча команды начали показывать результативный хоккей: на 17-й секунде счёт открыл Джордан Уил, однако через несколько минут Михаил Абрамов в большинстве сравнял счёт. Спустя время Евгений Свечников в меньшинстве вывел команду вперёд, но 27 секунд спустя Дмитрий Рашевский нивелировал преимущество нижегородцев.

В начале второго игрового отрезка в ворота "Торпедо" залетела шайба, но после запроса тренерского штаба было определено положение "вне игры". После обоюдоострых атак к концу периода москвичи вырвались вперёд 3:2. И в третьей двадцатиминутки "догонялки" продолжились: Евгений Свечников оформил "дубль" в большинстве, затем Никита Гусев вернул лидерство в "Динамо", а Дмитрий Кагарлицкий порадовал болельщиков счётом 4:4.

Матч переместился в овертайм, который начался с 30-секундного меньшинства нижегородцев. Но ребята выстояли 3 на 4, и снова перевели игру в буллитную серию. Хоккеисты порадовали трибуны большим количеством заброшенных шайб: на голы Никиты Гусева и Артёма Михеева ответили Василий Атанасов и Евгений Свечников. А решающая попытка серии досталась новичку сезона Артёму Мисникову - и его бросок принёс нижегородцам победу - 5:4!

Стоит отметить, что на ВТБ-арену в выходной день смогли приехать несколько тысяч нижегородских болельщиков, которые горячо поддерживали свою команду, создавая атмосферу домашних трибун.

Кстати, дизайн праздничной формы оценили хоккейные фанаты не только из Нижнего Новгорода, но и других городов: в соцсетях размещено множество одобрительных комментариев и предложений оставить её как основную.

Впереди у нижегородцев ещё одна выездная игра: 6 ноября - с ярославским "Локомотивом". 9 ноября "Торпедо" вернётся в "Нагорный" и на домашнем льду попытается взять реванш у уфимского "Салавата Юлаева", а 11 ноября примет "Сочи".