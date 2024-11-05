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Около 17 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ на прошлой неделе

07 ноября 2024 08:45  [98] Общество

За прошедшую неделю на территории Нижегородской области было зарегистрировано 16,4 тысячи случаев респираторных инфекций и около 550 случаев COVID-19. Об этом сообщили в региональном в Управлении Роспотребнадзора.

За неделю было обследовано более 13,4 тысячи человек. Среди респираторных вирусов, которые преимущественно выявляли у нижегородцев, основную часть составляют риновирус, микоплазма, аденовирус и вирус парагриппа.

Специалисты ведомства указывают, что наиболее эффективным средством от гриппа и его осложнений является своевременная вакцинация. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне.

В регион поступило более 1,4 млн доз препарата, привились уже более 1,2 нижегородцев: охват вакцинацией составляет 39,7% населения.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам пройти вакцинацию в ближайшее время, чтобы специфический иммунитет от гриппа успел сформироваться до начала подъёма заболеваемости.

Как сообщалось ранее, нижегородский Минздрав запланировал привить от гриппа около 60% населения региона: порядка 1,8 млн взрослых и более 370 тысяч детей. Именно такой показатель необходим для обеспечения коллективного иммунитета в осенне-зимний период, на который приходится пик простудных, инфекционных и вирусных заболеваний.

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Теги:
Вакцинация Здоровье ОРВИ
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