Нижегородских предпринимателей пригласили к участию в семинаре Центра поддержки экспорта региона

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Центр поддержки экспорта Нижегородской области проведет двухдневный обучающий семинар "Основы экспортной деятельности" "Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ)". Как сообщает пресс-служба правительства региона, семинар пройдет 14 и 15 ноября в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" .
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, во время обучения участники вместе с экспертом разберут этапы жизненного цикла экспортного проекта. Узнают, как выбрать подходящий рынок, найти первых иностранных покупателей, оценить соответствие продукта международным требованиям и минимизировать риски. Также предприниматели ознакомятся с этапами внешнеторговой сделки: от переговоров с потенциальными партнерами до получения платежей.
Семинар проведет аттестованный тренер "Школы экспорта РЭЦ", руководитель центра поддержки экспорта АНО "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области" Александра Бессонова. На семинаре она представит участникам действующие меры государственной поддержки экспортеров, в том числе инструменты нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".
Участие бесплатное. Зарегистрироваться на семинар можно на портале "Мой бизнес 52" или на сайте "Школы экспорта РЭЦ"
Отмечается, что встреча станет второй из семи семинаров "«Школы экспорта РЭЦ". В первом мероприятии цикла приняли участие десять компаний. До конца года пройдет ещё шесть семинаров в пяти муниципалитетах области.
Ранее сообщалось, что для нижегородских предпринимателей пройдет вебинар по работе с маркировкой товаров.
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