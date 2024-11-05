Предпринимателей Чкаловска приглашают на семинар "Возможности экспорта" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ НО) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" проведет 12 ноября обучение для предпринимателей Чкаловска на тему "Возможности экспорта". Как сообщает пресс-служба правительства региона, семинары ЦПЭ направлены на расширение географии продаж продукции нижегородских компаний.

По словам министра промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, участники встречи в Чкаловске узнают, как выбрать страну для первых продаж, найти покупателя, а также подготовить продукт к требованиям рынка, оформить договор, решить вопросы логистики и осуществления валютных платежей.

Кроме того, специалисты ЦПЭ расскажут предпринимателям о мерах поддержки, которые действуют в регионе в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", с региональными инструментами помощи бизнесу и продуктами Российского экспортного центра.

Участие в семинаре бесплатное. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте регионального центра "Мой бизнес".

С начала года Центр поддержки экспорта Нижегородской области провел 15 аналогичных семинаров, в которых участвовало около 300 предпринимателей.

Ранее сообщалось, что нижегородские производители детских товаров смогут получить субсидии на оборудование и развитие интернет-торговли.