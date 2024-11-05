Нижегородские предприниматели приглашаются на вебинар по работе с маркировкой товаров

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Нижегородские производители и торговые организации приглашаются на бесплатные вебинары по работе с маркировкой разных групп товаров.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на платформе государственной информационной системы мониторинга честныйзнак.рф до конца ноября пройдет 27 вебинаров. Мероприятия дополняют инструменты нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, вебинары будут полезны производителям и продавцам продукции. Во время каждой онлайн-встречи у участников будет возможность задать вопросы и ознакомиться с актуальными изменениями и техническими требованиями по маркировке разных групп товаров.
Более подробная информация о регистрации и участии размещена на сайте честныйзнак.рф, а также на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Со списком вебинаров, который постоянно пополняется, можно ознакомится на сайте честныйзнак.рф
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что нижегородские самозанятые в 2024 году поставили госкомпаниям товары почти на 95 млн рублей.
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