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Бизнес

Нижегородцам на заметку: интернет-мошенники активизировались перед ноябрьскими распродажами

07 ноября 2024 13:23  [91] Бизнес

Фото: Диана Павленко

В преддверии месяца скидок рост попыток привести пользователей интернет-магазинов на вредоносные ресурсы увеличился почти на треть. Такие данные зафиксировали защитные системы МегаФона. Эта динамика уже превышает пользовательскую активность нижегородцев на маркетплейсах, где трафик хоть и выше среднего на 14%, но пока еще не вышел на пиковые значения.

Нижегородцы стали активнее посещать маркетплейсы в ожидании скидок. За минувший месяц трафик вырос на 14% относительно сентября, увеличивается и время, проведенное за поиском товаров. Пика эти показатели достигнут в дни потребительского бума – 11 и 29 ноября. Как показывает статистика прошлых лет, суммарно в месяц распродаж трафик на маркетплейсы на 62% выше средних значений за январь-октябрь.

Одним из популярных способов обмана в сезон распродаж остается фишинг. Злоумышленники создают сайты, имитирующие популярные бренды, призывают ввести пользовательские данные, чтобы получить имена учетных записей, пароли, номера кредитных карт или другие личные данные. Защитные решения МегаФона отслеживают такие ресурсы и при попытке посетить фишинговый сайт, система автоматически сообщает об опасности. В среднем такое предупреждение демонстрируется абонентам свыше 360 тысяч раз в месяц. Но с конца октября количество показанных предупреждений увеличилось на 27%.

Умные алгоритмы МегаФона в этом году выявляют в среднем в месяц 17,5 тысяч фишинговых сайтов, что на 5% выше значений прошлого года. Ранее проведённые исследования оператора выявили, что сайты, имитирующие интернет-магазины и маркетплейсы, являются вторыми по популярности у фишеров. Однако в ноябре эта категория будет лидировать на фоне интереса покупателей к распродажам.

Помимо фишинга мошенники применяют и другие способы обмана интернет-пользователей. К примеру, находят учетные записи с устаревшими регистрационными данными, получают к ним доступ, совершают покупки, оплачивая привязанной картой, и даже оформляют рассрочки.

"Распродажи — время, когда интернет-пользователям следует уделять особое внимание безопасности собственных данных. Как и прежде, рекомендуем актуализировать информацию в личных кабинетах маркетплейсов и интернет-магазинов, установить двухфакторную аутентификацию и удалить устаревшие аккаунты. Прежде чем вводить конфиденциальные данные, убедитесь, что вы делаете это на официальных площадках, проверьте адреса страниц. Устанавливайте приложения из проверенных источников и не доверяйте подозрительным сообщениям из рассылок. Так же не стоит пренебрегать предупреждениями оператора и защитного ПО об опасности", — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

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