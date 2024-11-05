Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2024 15:42  [26] Судьба дома на улице Коломенской решится после проведения экспертизы
07 ноября 2024 15:34  [29] Нижегородские выпускники смогут получить грант на бесплатное обучение в московском вузе
07 ноября 2024 15:02  [87] Скорость мобильного интернета выросла на 30% рядом с нижегородским ТЮЗом
07 ноября 2024 14:01  [129] Нижегородские архивы рассекретили 244 архивных дела
07 ноября 2024 12:08  [81] Концерты дороже 1 млн рублей за счёт бюджета предложили запретить
07 ноября 2024 11:57  [180] Росатом планирует построить семь ледоколов до 2030 года
07 ноября 2024 11:36  [168] Цикл патриотических квизов для школьников стартовал в Харцызске по инициативе волонтеров Дома народного единства
07 ноября 2024 10:38  [234] Рекордный рост ДТП с участием электросамокатов зафиксирован в Нижнем Новгороде
07 ноября 2024 09:35  [230] Капские долгоноги впервые в России появились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
07 ноября 2024 09:12  [221] Пострадавших при жёсткой посадке вертолёта под Семёновом выписали из больницы
Общество

Концерты дороже 1 млн рублей за счёт бюджета предложили запретить

07 ноября 2024 12:08  [81] Общество

Депутаты Госдумы от "Новых людей" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который запрещает тратить на выступления артистов и проведение корпоративных мероприятий более 1 млн рублей из государственных и муниципальных бюджетов.

В пояснительной записке указано, что сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования.

В документе также отмечается, что в ближайшие годы в соответствии с внутренней экономической политикой межбюджетные трансферты будут снижаться в реальном выражении. В такой ситуации недопустимо тратить десятки миллионов бюджетных денег на проведение одного концерта.

Отмечается, что данная инициатива стала ответом на информацию о рекордном гонораре певца Шамана, получившего 16,6 млн а рублей за выступление на Дне города в Оренбурге. А выступление Олега Газманова обошлось бюджету другого субъекта РФ в 8,25 млн рублей.

В сфере шоу-бизнеса отнеслись к данной инициативе негативно. Продюсер Иосиф Пригожин заявил телеканалу "360", что такие идеи унизительны и похожи на издевательское самодурство, которое только вредит репутации тех, кто подобные проекты предлагает.

Он напомнил, что артисты не забирают себе весь гонорар, а делят его между теми, кто помогает им делать шоу - музыкантами, танцорами, техниками и т.д.
К тому же исполнители тратят большие деньги на инструменты, костюмы и гарнитуру, с которыми выступают. И этим расходы не ограничиваются.

"То есть у больших, особенно, музыкантов расходник стартует от миллиона. Это просто расходы, это даже не гонорар", - подчеркнул Пригожин.

Напомним, ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев от фракции "Единая Россия" также выступил с предложением установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счёт бюджета.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законопроекты Концерты Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph