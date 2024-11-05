Концерты дороже 1 млн рублей за счёт бюджета предложили запретить Общество

Депутаты Госдумы от "Новых людей" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который запрещает тратить на выступления артистов и проведение корпоративных мероприятий более 1 млн рублей из государственных и муниципальных бюджетов.

В пояснительной записке указано, что сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования.

В документе также отмечается, что в ближайшие годы в соответствии с внутренней экономической политикой межбюджетные трансферты будут снижаться в реальном выражении. В такой ситуации недопустимо тратить десятки миллионов бюджетных денег на проведение одного концерта.

Отмечается, что данная инициатива стала ответом на информацию о рекордном гонораре певца Шамана, получившего 16,6 млн а рублей за выступление на Дне города в Оренбурге. А выступление Олега Газманова обошлось бюджету другого субъекта РФ в 8,25 млн рублей.

В сфере шоу-бизнеса отнеслись к данной инициативе негативно. Продюсер Иосиф Пригожин заявил телеканалу "360", что такие идеи унизительны и похожи на издевательское самодурство, которое только вредит репутации тех, кто подобные проекты предлагает.

Он напомнил, что артисты не забирают себе весь гонорар, а делят его между теми, кто помогает им делать шоу - музыкантами, танцорами, техниками и т.д.

К тому же исполнители тратят большие деньги на инструменты, костюмы и гарнитуру, с которыми выступают. И этим расходы не ограничиваются.

"То есть у больших, особенно, музыкантов расходник стартует от миллиона. Это просто расходы, это даже не гонорар", - подчеркнул Пригожин.

Напомним, ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев от фракции "Единая Россия" также выступил с предложением установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счёт бюджета.