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Экономика

Росатом увеличит свою цифровую команду на 30 тысяч человек

07 ноября 2024 15:09  [79] Экономика

Госкорпорация "Росатом" намерена увеличить свою цифровую команду на 30 тысяч человек к 2030 году. Об этом заявила заместитель директора Росатома по персоналу Татьяна Терентьева в ходе панельной дискуссии "Будущее уже здесь: задачи ИТ и цифровых специалистов в атомной отрасли" в "Академии Маяк" в Нижнем Новгороде 7 ноября.

По ее словам, сейчас в цифровом блоке ГК "Росатом" работает более 25 тысяч человек.

"Внешняя выручка компании, которая генерируется в цифровом блоке, превышает 40 млрд рублей. По этому показателю мы вполне сопоставимы с цифровыми российскими игроками. Мы планируем увеличить цифровую команду Росатома более, чем на 30 тысяч специалистов к 2030 году", - рассказала Татьяна Терентьева.

Она также добавила, что общая численность сотрудников "Росатома" составляет 400 тысяч человек.

Напомним, Росатом планирует построить семь ледоколов до 2030 года.

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Теги:
IT-специалисты Росатом
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