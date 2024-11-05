Флигель усадьбы купца Вагина выставлен на торги в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

КП "Дом НН" объявило торги для продажи флигеля усадьбы купца Н.П. Вагина на улице Ильинской, 42А в столице Приволжья. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Флигель, являющийся объектом культурного наследия, представляет из себя одноэтажный нежилой дом площадью 143,2 кв. метра. Он входит в архитектурный ансамбль, который также включает главный дом №42 по улице Ильинской.

История усадьбы прослеживается с 1851 года, когда на участке, принадлежавшем купцу Н.П.Вагину, располагались небольшой деревянный на каменном фундаменте дом и торговая лавочка.

Начальная цена аукциона составляет 7,3 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 декабря.

Максимальный срок реставрации по условиям договоров купли-продажи - три года.

Напомним, часть здания усадьбы Богоявленской в центре Нижнего Новгорода выставлена на торги.