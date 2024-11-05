Флигель усадьбы купца Вагина выставлен на торги в Нижнем Новгороде

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КП "Дом НН" объявило торги для продажи флигеля усадьбы купца Н.П. Вагина на улице Ильинской, 42А в столице Приволжья. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Флигель, являющийся объектом культурного наследия, представляет из себя одноэтажный нежилой дом площадью 143,2 кв. метра. Он входит в архитектурный ансамбль, который также включает главный дом №42 по улице Ильинской.
История усадьбы прослеживается с 1851 года, когда на участке, принадлежавшем купцу Н.П.Вагину, располагались небольшой деревянный на каменном фундаменте дом и торговая лавочка.
Начальная цена аукциона составляет 7,3 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 декабря.
Максимальный срок реставрации по условиям договоров купли-продажи - три года.
Напомним, часть здания усадьбы Богоявленской в центре Нижнего Новгорода выставлена на торги.
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