Минград выдал разрешение на подготовку территории для экскурсионного трамвая в Дзержинске Общество

Фото: mingrad.nobl.ru

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона выдало разрешение администрации Дзержинска на подготовку проекта планировки и межевания земельного участка для запуска экскурсионного трамвая. Об этом сообщается в материалах на сайте минграда.

Заказчиком проекта выступает мэрия Дзержинска.

Проект планировки и межевания необходимо подготовить вдоль проспекта Ленинского Комсомола, от улицы Щорса до улицы Красноармейской до 15 августа 2025 года.

В дальнейшем на этом участке администрация Дзержинска планирует построить пути для маршрута ретро-трамвая и подъездную автодорогу к земельному участку музея Химии.

Создание экскурсионного маршрута в Дзержинске экс-глава города Иван Носков обсуждал с членами Общественной палаты 2 октября. Маршрут планируется запустить по проспекту Ленинского Комсомола от площади Трудовой доблести до улицы Щорса. На маршруте будет курсировать трамвайный вагон серии Х, отреставрированный силами Музея городского транспорта.

Напомним, кремлевский фуникулер открыли в Нижнем Новгороде 15 сентября.